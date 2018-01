Uxía Martínez e Rodrigo Figueroa, vencedores do Máster Galego de Tenis celebrado no Mercantil

As instalacións do Casino Mercantil gozaron durante varias xornadas co mellor tenis autonómico grazas á disputa do Máster Galego, que reuniu ás 16 mellores raquetas da comunidade en categoría masculina e feminina.

No cadro masculino o vencedor foi Rodrigo Figueroa, despois de superar nunha emocionante final a Martín Millos en dúas mangas (7-6 e 7-5).

A gran sorpresa chegou na primeira rolda da competición coa eliminación do principal favorito, Simón Arca, a mans de Iago Salvador.

Onde se cumpriron os prognósticos foi no torneo feminino, no que a vencedora foi Uxía Martínez, principal cabeza de serie e que se impuxo no partido polo título a Celia Montero por 6-2 e 6-4.

Ao termo das finais a actividade trasladouse ao Pazo da Cultura de Pontevedra, onde se celebrou a Gala do Tenis Galego na que xogadores e clubs recibiron os premios especiais da tempada 2017.