A Urban Trail Night quece motores para a súa segunda edición

Na súa estrea o pasado ano foron preto de 700 os deportistas participantes, e este ano na súa segunda edición espera non ser menos.

A Urban Trail Nigth Pontevedra quece motores a menos dun mes para a súa celebración, prevista para o sábado 24 de febreiro, e xa sen estar incluída no Circuíto de Carreiras Populares que deixou de organizarse.

A peculiar carreira popular contará de novo cun percorrido de 14 quilómetros, similar ao da súa primeira edición, mesturando asfalto, zonas de terra e algún que outro obstáculo natural coa dificultade engadida de ter que competir en horario nocturno.

A Illas das Esculturas, as beiras do río Lérez ou o centro histórico volverán ser testemuñas desta proba deportiva, que apura o seu período de inscrición co obxectivo de repetir a cifra de asistentes da súa estrea.

As inscricións poden formalizarse ata o día 21 de febreiro no portal www.championchipnorte.com.