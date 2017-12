O Condes de Albarei Teucro desfalece tras o descanso en Benidorm (31-27)

Toca remontada. Tivo na súa man o Condes de Albarei Teucro volver de Benidorm cun bo resultado no partido de ida da terceira eliminatoria da Copa do Rei, pero fíxoselle longo o encontro (31-27).

Os azuis protagonizaron un gran arranque e dominaron a primeira metade, pero desfaleceron tras o descanso e deberán recuperar os catro goles de desvantaxe na volta do próximo xoves 21 (20:45 horas) no Pavillón Municipal dos Deportes se non queren despedirse do Torneo do K.O.

O choque comezou cuns minutos de tenteo e igualdade, pero pronto os pontevedreses marcaron o primeiro parcial importante (3-6) obrigando a Zupo Equisoain a pedir tempo morto tras 10 minutos de xogo.

Reaccionaron os locais igualando rapidamente (6-6), aínda que o Teucro seguiu ao seu e recuperou un mando que mantivo ata o descanso, cunha importante renda de 4 goles (12-16).

Todo parecía funcionar pero o esperanzador primeiro acto non tivo continuidade tras o paso por vestiarios. Mellorou o Benidorm, mostrando a versión que empeza a ser habitual en liga, o que unido ao cansazo dos de Quique Domínguez fixo cambiar a tendencia.

Os azuis aguantaron ata pasado o minuto 40 (17-19). Sen embargo custaba atopar lanzamentos en posicións claras e os locais daban a volta ao marcador (22-20). Era un partido novo e o cadro teucrista buscaba manter aberta a eliminatoria.

Así foi ata case o final, con entre dous e tres goles de desvantaxe, pero o Benidorm nun último arreón ampliaba a súa renda aos 4 tantos finais que poñen difícil, aínda que non imposible, a misión aos pontevedreses. O Municipal ditará sentenza.