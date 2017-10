David Añón e Álex González, entre algodóns

Dous futbolistas centran as miradas durante a semana de traballo do Pontevedra Club de Fútbol, que o vindeiro domingo (17:00 horas) recibirá ao Coruxo no Estadio Municipal de Pasarón.

Preocupa especialmente o estado de David Añón, pichichi do equipo e do grupo I da Segunda B con 6 goles, xa que continúa recuperándose do golpe que lle impediu viaxar a pasada fin de semana en Majadahonda.

Aínda que evoluciona favorablemente, Añón segue sen adestrar ao mesmo ritmo que os seus compañeiros e mantense como dúbida para o derbi provincial.

O outro futbolista que está entre algodóns é Álex González, que este mércores traballou a menor ritmo.

Dúas dúbidas que manteñen en albas a Luisito, non en balde ambos son dous futbolistas importantes nos plans do técnico desde o inicio da tempada.

ANTE A PONFERRADINA, O DOMINGO 29

Mentres o plantel céntrase en esquecer a derrota en Majadahonda para sumar tres importantes puntos ante o Coruxo, o club granate pensa tamén no que será o próximo desprazamento, un dos máis atractivos a priori para os afeccionados pontevedreses.

O partido entre Ponferradina e Pontevedra no estadio do Toralín xogarase finalmente o domingo 29 de outubro ás 17:00 horas, unha data que facilitará a presenza de seguidores galegos nas bancadas.