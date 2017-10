Sanxenxo, lugar de 'descanso activo' para o equipo ruso junior de loita olímpica

A selección rusa feminina junior de loita olímpica atópase estes días en Sanxenxo, lugar escollido para realizar o seu 'descanso activo' anual, dentro da súa esixente programación de adestramentos.

As deportistas e o corpo técnico que as acompaña déixanse ver desde a pasada semana na localidade pontevedresa, onde se aloxan e gozan de diferentes actividades compaxinándoas con sesións de preparación xunto aos deportistas bolseiros no Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.

O equipo ruso, composto por 10 deportistas e 6 técnicos, foi recibido este luns polo goberno local de Sanxenxo, encabezado polo alcalde Telmo Martín e o concelleiro de Deportes, Suso Sueiro.

"Para as loitadoras é moi importante adestrarse nun ambiente de calidade e tranquilidade", recoñeceu Alexander Borzunov, responsable da selección rusa.

A boa relación entre as federacións Española e Rusa xa permitiu a deportistas como a pontevedresa Lydia Pérez Touriño, adestrada polo exseleccionador soviético Alexander Kachalaev, acudir a unha concentración a Rusia, cuxa selección junior é a actual subcampioa do Mundo junior.

A súa estadía en Sanxenxo finalizará o vindeiro mércores 18 de outubro.