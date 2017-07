Unha medalla e tres postos de finalista para a Gimnástica no Nacional Junior de atletismo

Deportistas da Gimnástica no Campionato de España Junior en Granollers © Sociedad Gimnástica

Satisfacción na Sociedad Gimnástica polo bo rendemento dos seus atletas no Campionato de España Junior de atletismo celebrado durante a fin de semana na localidade catalá de Granollers.

Os deportistas do club pontevedrés conseguiron unha medalla e tres postos de finalista nas diferentes probas, destacando o bronce de Andrea González no lanzamento de xavelina.

Andrea mellorou sensiblemente a súa marca no último dos lanzamentos para terminar con 39.16 metros e facerse coa terceira praza. Cuarta na mesma proba foi Claudia Puig, cun mellor lanzamento de 36.94 metros.

Ademais Claudia Puig due décima no disco (31.94 metros) e Andrea González sétima no peso (10.87 metros). Outra atleta que ocupou posto de finalista foi Xiana González ao ser quinta nos 200 metros lisos (25.23 segundos en clasificatorias e 25.70 na final).

Tiveron menos fortuna nas súas actuacións os repsentantes masculinos da Gimnástica. Ángel Vargas non logrou entrar nas finais dos 200 e os 400 metros lisos (22.94 segundos e 53.30 segundos respectivamente), do mesmo xeito que Fernando Rial no 1.500 (4:17.54), mentres Alfredo González tivo que abandonar nos 3.000 obstáculos por problemas físicos.