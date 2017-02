A canteira do Galaico dá a talla en Cervo

A localidade lucense de Cervo foi escenario durante a fin de semana do Campionato Galego de Inverno de Natación para as categorías xuvenil e infantil, con destacada participación do Club Natación Galaico.

O club pontevedrés proclamouse campión na categoría xuvenil ao sumar 587 puntos, polos 526 do CN Liceo e os 496 do CN Portamiña.

Pola súa banda na categoría infantil o Galaico tivo que conformarse coa segunda posición final debido a unha descualificación na substitución 4x200. O gañador foi o CN Liceo (514 puntos), con só 26 puntos de vantaxe sobre os pontevedreses (488 puntos), mentres o CN Coruña foi terceiro (425.5).

A cita serviu ademais como preparación para o próximo Campionato de España que se vai a disputar en Xixón, e para o que varios nadadores lograron a marca mínima para clasificarse.

O Galaico desprazou a Cervo a un total de 22 nadadores e dous adestradores, para unha competición que se celebrou desde o venres 24 ata o domingo día 26 de febreiro.