Poio Pescamar resolve na primeira parte fronte a Leganés (3-0)

Partido entre Poio Pescamar e Leganés na Seca © Diego Torrado Partido entre Poio Pescamar e Leganés na Seca © Diego Torrado

O Poio Pescamar aséntase en postos copeiros despois de superar na Seca ao Leganés Masdeporte. O conxunto rojillo facíase co mango do xogo nos compases iniciais do partido e conseguía abrir pronto o marcador por mediación de Ale de Paz culminando cun disparo exterior tras boa internada polo á.

Dous minutos máis tarde, a mesma protagonista poñía o 2-0 ao segundo pau, despois dunha boa xogada elaborada das de Marcio Santos.

O conxunto pepinero tentaba sobrepoñerse ao empuxe local e buscaba un tanto que lle metese no partido, pero a súa falta de acerto nos metros finais impedía que conseguisen o seu obxectivo.

Antes do descanso, Ale de Paz culminaba o seu "hat trick", cun potente disparo cruzado á saída da presión.

Na segunda parte, o Leganés Masdeporte tentou aumentar a intensidade do seu xogo, pero os seus achegamentos sobre a portería rojilla non atopaban o camiño ao gol. O Poio optaba por alongar as súas posesións e xa no tramo final, coas pepineras optando polo xogo de cinco, fixeron boa o seu defensa para manter unha vitoria que lles reafirma na sexta praza da clasificación.

POIO PESCAMAR (3): Silvia; Charo, Jessy, Jenny e Ale de Paz (quinteto inicial). Tamén xogaron, Ceci, Carolina, Suki e Patri Corral.

LEGANÉS (0): Merce; Ángela, Patri Montilla, Ester Puche e More (quinteto inicial). Tamén xogaron, María, Laura del Río, Aída, Saki e Ampi.

Árbitros: Rey Hermida e Martínez Torres (Galicia). Sen amoestacións.

Goles: (1-0) Minuto 5 Ale de Paz. (2-0) Minuto 7: Ale de Paz. (3-0) Minuto 16: Ale de Paz.

Incidencias: Pavillón Municipal da Seca (Poio) Uns 300 espectadores.