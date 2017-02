Ourense Envialia e Poio Pescamar manteñen a igualdade (1-1) e cítanse para a final copeira

Atractivo e interesante partido que puido gañar calquera e que terminou con repartición de puntos e dúas protagonistas, as porteiras de ambos os equipos, Silvia e Vane, que evitaron un marcador máis avultado. Ourense Envialia e Poio Pescamar realizaron unha especie de ensaio xeral para o que será a final da Copa Galicia, que ambos os equipos deben disputar, repetindo o resultado da primeira volta ligueira na Seca.

De inicio o Poio Pescamar optaba por realizar unha forte presión en tres cuartos de cancha á saída do balón do rival, o que lle permitía chegar con perigo á portería de Vane, pero aos poucos o equipo local aproveitou os cambios nas rotacións das súas xogadoras para ir equilibrando o dominio.

A consecuencia inmediata foi un partido aberto, de ida e volta e chegadas constantes a ambas as áreas. Adiantábase Ourense, mediado este primeiro período, cando Luci supera por alto no man a man a Silvia, pero apenas dous minutos máis tarde empataba o Poio Pescamar, ao transformar Ale de Paz un claro penalti por man dentro da área de Espi.

Coa marcador empatado, as visitantes dominaron con claridade, poñendo a proba constantemente a Vane, que tivo que empregarse a fondo, especialmente para salvar senllos remates de Ale de Paz e de Ceci, mantendo con vida ao seu equipo, que se retirou ao descanso con todo por decidir.

Na continuación, mantívose o equilibrio no xogo con ocasións claras para unhas e outras, pero as dúas porteiras convertéronse nas melloras xogadoras do partido.

A intensidade defensiva fixo que as de Marcio Santos cargásense moi pronto con cinco faltas, ante un Ourense Envialia que co paso dos minutos facíase coa control, pero agora eran as locais quenes se estrelaban co bo facer baixo paus de Silvia.

A menos de oito minutos para o final, Sara Moreno enviaba un dobre penalti ao pau, dando paso a unha recta final nun constante ida e volta no que calquera puido gañar, pero Silvia e Vane encargáronse de que o marcador non se movese máis.

OURENSE ENVIALIA (1): Vane; Marta, Sara Moreno, Chiqui e Luci (quinteto inicial). Tamén xogaron, Rosángela, Espi, Bea Seijas e Antía.

POIO PESCAMAR (1): Silvia; Charo, Jenny, Ale de Paz e Jessy (quinteto inicial). Tamén xogaron, Ceci, Patri Corral, Cárol e Suki.

Árbitros: Corral Martínez e García Gómez (Lugo). Amoestaron a Jenny e Ale de Paz no Poio Pescamar e a Espi, Sara Moreno e Rosángela no Ourense Envialia.

Goles: (1-0) Minuto 10: Luci. (1-1) Minuto 12: Ale de Paz, de penalti.

Incidencias: Pavillón dos Remedios (Ourense). Uns 250 espectadores.