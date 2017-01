Lourdes Domínguez recibe o agarimo de todo o tenis galego

Lourdes Domínguez Lino recibiu este sábado unha merecida homenaxe de todo o tenis autonómico, reunido en Pontevedra.

Tras tres días de competición no Casino Mercantil co Master Galego, que reunía aos 16 mellores tenistas do ránking, o Pazo da Cultura acolleu a Gala do Tenis.

Polo escenario foron pasando os campións galegos de 2016 e o resto de premiados, pero ningunha ovación igualou á da pontevedresa.

A mellor tenista galega da historia recibiu un premio especial á súa longa traxectoria profesional no momento máis emotivo da gala, e animouse mesmo a acompañar a un grupo de baile galego.

Foi o broche final perfecto a unha frutífera carreira que a levou ata o posto 40 do ránking WTA e a pechar a tempada durante 10 anos entre as 100 mellores raquetas do mundo.