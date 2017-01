Abre o prazo de inscrición para o V Circuíto de Carreiras Populares de Pontevedra

Despois de habilitar un período de consultas para que os deportistas trasladasen as súas propostas ou queixas, o Servizo de Deportes do Concello de Pontevedra aprobou definitivamente o regulamento do V Circuíto de Carreiras Populares de Pontevedra, habilitando o seu período de inscrición.

Os deportistas que queiran tomar parte no Circuíto poden xa anotarse a través das web www.championchipnorte.com.

Poderano facer ata a terceira cita do calendario, a carreira de Monte Porreiro, cun prezo de 40 euros (55 se non se conta con chip).

O V Circuíto de Carreiras Populares estrearase xa este mes de xaneiro, o día 29, coa Carreira de San Brais, que tamén ten aberta xa a súa inscrición.

A gran novidade desta edición será a súa segunda proba, o I Urban Trail Nigth que finalmente se disputará o día 11 de marzo, atrasando unha semana a súa data inicial ao coincidir coa celebración do Ravachol.

Despois chegará a Carreira Pedestre de Monte Porreiro (26 de marzo), Campañó (27 de maio), Ponte Noite 5+5 (17 de xuño), Santiaguiño do Burgo (25 de xullo) e o Medio Maratón de Pontevedra (22 de outubro) completando o calendario.

O obxectivo da organización pasa por superar o número de corredores da pasada edición, que se situou nos 387 inscritos para todo o circuíto, sendo moito maior o número de atletas en cada unha das carreiras que o compoñen.