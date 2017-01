Víctor Riobó e Mari Ángeles Castro, gañadores nunha carreira de San Brais pasada por auga

Participantes na IX edición da carreira popular de San Brais © Diego Torrado Participantes na IX edición da carreira popular de San Brais © Diego Torrado

Emocionante foi o inicio da quinta edición do Circuíto de Carreiras Populares de Pontevedra. Un ano máis, San Brais foi a encargada de inaugurar o calendario atlético na cidade e, aínda que a choiva ameazou con augar o espectáculo, uns cincocentos corredores, entre a proba absoluta e as categorías inferiores, animáronse a participar.

A vitoria na categoría masculina foi para o marinense Víctor Riobó, que completou os 6.500 metros de percorrido, con saída e chegada no centro comercial de Salcedo, en 23 minutos e 5 segundos.

Superou tan só por seis segundos ao seu principal rival nesta carreira, Elías Domínguez. A terceira praza foi para o vigués Pablo Carrera, que parou o seu crono en 23:55.

Pola súa banda, o triunfo entre as mulleres foi para Mari Ángeles Castro. A atleta de Bueu cruzou a liña de meta tras 29 minutos e 50 segundos de carreira.

A súa distancia con respecto á segunda clasificada foi un pouco máis ampla que a de Riobó. Foi 24 segundos máis rápida que Marga Villaverde. A terceira praza foi para Marisé Astorga, tamén natural de Poio, que concluíu a proba en 30:25.

Os resultados completos da IX carreira popular de San Brais pódense consultar na páxina web de Championship Norte.

O circuíto da proba foi o mesmo do ano pasado, pero ás características costas e a a dureza do trazado uniuse nesta ocasión as choivas que, de forma intensa, caeron durante a carreira.

Antes da proba absoluta, o aparcadoiro do centro comercial de Salcedo acolleu tamén a celebración das carreiras dos máis pequenos, todo un espectáculo deportivo dos atletas que, moi pronto, tomarán a substitución dos maiores.

A xornada festiva concluíu cunha chocolatada para os participantes.