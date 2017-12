Jorge Castillo, toda unha vida de creación no Museo de Pontevedra

O Sexto Edificio do Museo de Pontevedra acolleu este xoves a inauguración da exposición de Jorge Castillo 'A visión dunha obra'.

A mostra restrospectiva deste pintor pontevedrés de proxección internacional poderá visitarse ata o próximo 28 de xaneiro, cunha selección de obras que repasa a súa traxectoria desde o ano 1952 ata a actualidade.

Destacan particularmente na exposición os tres cadros de grandes dimensións que compoñen o famoso 'Tríptico de Palomares', que reflexionan sobre a caída da bomba nuclear americana no Mediterráneo preto desta localidade almeriense e que nunca foi exposto en España, segundo sinalou a comisaria da mostra, Pilar Corredoira, para quen Castelo é "un dos artistas máis importantes que xurdiron na segunda metade da século XX".

"O meu traballo foi sempre a procura dunha emoción", recoñeceu o artista definindo a súa obra.

Jorge Castillo naceu en Pontevedra no ano 1933, aínda que emigrou sendo aínda neno a Arxentina para regresar despois a Madrid con 22 anos. Desde entón vive e traballa en cidades como Barcelona, París, Berlín ou Nova York, expoñendo en grandes museos como Guggenheim ou a galería Malborough pero tamén en espazos galegos como o CGAC de Santiago de Compostela ou o propio Museo de Pontevedra, no que será protagonista por terceira vez.

Xosé Leal, deputado provincial de Cultura, mostrouse satisfeito que a programación do ano conclúa coa presenza dun artista do talle de Jorge Castillo e con "unha gran mostra como esta na que temos postas moitas expectativas" coincidindo ademais co 90 aniversario do Museo.