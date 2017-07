Longa vida ao PortAmérica!

Festival PortAmérica 2017, na carballeira de Caldas © Diego Torrado Festival PortAmérica 2017, na carballeira de Caldas © Diego Torrado Festival PortAmérica 2017, na carballeira de Caldas © Diego Torrado Festival PortAmérica 2017, na carballeira de Caldas © Diego Torrado

Un novo escenario, a carballeira de Caldas de Reis, pero co mesmo espírito. Así foi un festival PortAmérica que, un ano máis, demostrou ser un dos eventos culturais de referencia do noroeste peninsular. Tres días sen apenas descanso nos que miles de persoas gozaron coa súa maxistral combinación de música e gastronomía.

A esta oferta, xa de seu imbatible, sumouse a emblemática carballeira, que contribuíu a que PortAmérica reinventárase con éxito. Caldas recibiu cos brazos abertos ao festival e, tras cinco anos en Nigrán, o ambiente a beiras do río Umia non puido ser mellor.

Xa desde o xoves, primeiro día do festival, PortAmérica demostrou que este ano ía ser especial. No medio deste paraíso natural, o público gozou -aínda en plena tarde- coa música dos peruanos Kanaku y el Tigre, o cántabro Ángel Stanich, a estadounidense Nikki Hill ou a banda de rock colombiana Aterciopelados.

Pero non foi ata que Iván Ferreiro subiu ao escenario, xa con miles de persoas na carballeira, cando o PortAmérica comezou a carburar. Non era para menos. O de Nigrán, padriño do festival, deu a súa bendición ao cambio de sede, presentou en directo os temas do seu último disco, Casa, e repasou os grandes éxitos da súa carreira.

A partir de aí, un animado Carlos Sadness, os británicos The Horrors -que revelaron un directo soberbio-, uns Niños Mutantes que demostraron que seguen en plena forma, e o galegos Triángulo de Amor Bizarro non deixaron apenas respirar ao público portamericano.

Tras a resaca desta primeira xornada, PortAmérica reservara para o venres un cartel máis próximo á antigo Cultura Quente. Rap, música electrónica, pop rock e ata ritmos reggae sucedéronse alternativamente nos dous escenarios do festival.

O prato forte foi o concerto do rapero Kase O, membro do grupo aragonés Violadores del Verso, que ofreceu un espectáculo impecable e un directo que fixo as delicias dun público totalmente entregado que, antes del, xa escoitara a bandas e artistas como Say My Name, Mateo Kingman, Zuco 103 e Rufus T.Firefly.

BNgao & Selectores de Frequencia, Asian Dub Foundation e Los amigos invisibles tamén actuaron no segundo día do festival, que acabou ao grande coa música de Novedades Carminha e Carlos Jean.

Para o sábado quedou a traca final, cun cartel cheo de estrelas que atraeu a un número maior de espectadores que os dous días anteriores. Baixo unha tremenda calor, que axudou a sufocar a sombra da carballeira, o día comezou cos concertos de Fizzy Soup, Igloo, Siddhartha ou Depedro, o alter ego do madrileño Jairo Zavala.

Con Quique González e, sobre todo, con Leiva desatouse o delirio na carballeira de Caldas. Ambos os artistas demostraron a súa solidez sobre o escenario e o público que, en gran parte, acudiran a velos aos dous, coreou sen descanso as súas cancións. O mesmo ocorreu con Xoel López, que ofreceu un concerto moi especial, no que repasou vinte anos de carreira musical.

Porter, Orkesta Mendoza, Yall e Instituto Mexicano del Sonido foron os encargados de poñer o broche de ouro ao festival e permitir que os portamericanos bailasen sen parar ata altas horas da madrugada.

Como é habitual, xunto coa música, a gastronomía foi unha parte fundamental de PortAmérica. O espazo ShowRocking, capitaneado por Pepe Solla, ofreceu as propostas gastronómicas dunha trintena de chefs españois e latinoamericanos que sorprenderon aos comensais co seu bo facer detrás dos fogóns.