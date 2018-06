A Policía Local de Poio identifica a varios infractores de vertidos ilegais

Verteduras ilegais en Poio © Policía Local de Poio

No que vai de mes a Policía Local de Poio localizou varios vertidos ilegais en diferentes lugares do municipio.

A requerimento da empresa concesionaria da recollida do lixo do municipio ou ben de oficio, a Policía no que vai de mes formulou varias denuncias por incumprimento da ordenanza municipal. En total contabilizáronse ata 15 puntos negros de vertidos ilegais.

Un dos requerimentos foi na rúa Cabo Falcoeiro donde se procedeu a denunciar a un veciño por verter escombros ao carón dos contenedores.

Outro punto foi en Raxó a carón da gasolinera, onde apareceron outros refugallos tirados ilegalmente. Acadouse identificar aos responsables para abrir expediente administrativo por tales feitos.

Tamén se localizaron varios neúmaticos apilados ao carón dun contenedor, identificando ao responsable.

Está completamente prohíbido tirar ou depositar escombros na vía pública, aconséllase chamar á empresa concesionaria o número 986771185 en horarío de lunes a viernes de 9:00 horas a 13 horas, para recoller calquer material voluminoso.

A Policía Local denunciará tódolos vertidos ilegais que se detecten no municipio, no caso de non saber cómo tratar o residuo, pida información no teléfono da Policía Local 689575495 ou remitan un e-mail a policialocal@concellodepoio.es .