Mosquera dubida dos prazos do Gran Montecelo e cre que "será difícil" que o parking sexa gratuíto

O vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera, expresou as súas dúbidas sobre os prazos de finalización da obra que manexa a Xunta de Galicia para a ampliación do hospital Montecelo, no ano 2021.

Entre outros argumentos advirte que para levar a cabo esa obra é necesario facer expropiacións que condicionarán o avance do proxecto se non hai acordo.

O mandatario nacionalista aplaudiu que exista "vontade" por parte da Xunta de facer a obra e que se estean "dando pasos" nunha proposta que aínda está " moi verde".

Nunha rolda de prensa na Deputación, Mosquera respondeu este xoves ás preguntas dos xornalistas achega do anteproxecto presentado o pasado luns polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo e referiuse á "polémica radicalmente estéril" xerada pola dubidosa gratuidade do aparcadoiro vinculado ao hospital.

César Mosquera deixa en mans da Xunta a resposta respecto diso aínda que apunta que "non creo que as contas dean para que sexa gratuíto" polo elevado custo que terá a construción do parking. "Será difícil", engadiu.