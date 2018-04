RADIO.- "El club de la esquina" viaxa a Latinoamérica

"El club de la esquina" viaxa a Latinoamérica. Nesta ocasión, o músico e xornalista Tino Domínguez, conduce o programa de PontevedraViva Radio polas músicas tradicionais do sur do continente americano.

Música con raíces como a aborixe ou criolla de Chile; os tangos de Arxentina; o baile mexicano do jarabe tapatío; as cumbias de Colombia, a música dos Andes, os joropos de Venezuela... un patrimonio inmaterial do que se empapa "El club de la esquina" durante unha hora.

Ritmos que veñen acompañados por nomes como o de Compay Segundo, o Coro de Nenos de Cuba, a Orquestra Sinfónica Nacional de México, a Orquestra Sinfónica Simón Bolívar, Los Kjarkas, Los Panchos, Los Paraguayos, Los 3 sudamericanos ou Os Chalchaleros.

Non desvelamos todo, mellor que collas o teu billete para "El club de la esquina".