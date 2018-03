RADIO.- "El club de la esquina" non descansa por Semana Santa

Soul, pop e rock dominan nesta entrega de "El club de la esquina" que non descansa en Semana Santa. Tino Domínguez condúceche durante esta hora de música con artistas internacionais que marcaron cos seus "hits" as décadas dos 60 e os 70, e mesmo chegados os 80.

Ottis Reding, Roberta Flack e Dionne Warwick achegan o compoñente soul. Na parte pop internacional: Tony Orlando and Dawn, Elton John, Bee Gees, Bobby Godsboro, Carly Simon, Dobbie Brothers e Stevie Wonder. E para completar este programa de PontevedraViva Radio, diferentes variables do rock con Rolling Stones, Tommy James and The Shondells e The Knack.

O músico e xornalista pontevedrés proponche ademais que lle fagas chegar as túas suxestións para seguintes programas na dirección de correo electrónico elclubdelaesquina@galicia.com