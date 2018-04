O Concello de Pontevedra recibirá a Insignia de Ouro do Camiño Portugués

A concelleira Anabel Gulías con Tino Lores, presidente da Asociación de Amigas e Amigos do Camiño Portugués a Santiago © Mónica Patxot

Este 2018 cúmprense 25 anos desde a creación da Asociación de Amigas e Amigos do Camiño Portugués de Santiago. Para celebralo, puxeron en marcha un programa centrado en rememorar a primeira ruta realizada no ano 1993, e que comezará cunha gala conmemorativa no Teatro Principal de Pontevedra o xoves 19 de abril. Nela impoñerase a Insignia de Ouro ao Concello de Pontevedra polo apoio á Asociación ao longo do seu cuarto de século de existencia, segundo comentaba o presidente Tino Lores.

A actividade principal destes actos de celebración será a realización do Camiño Portugués a Santiago reflectindo a ruta que realizaron no ano da creación da asociación. A realización da ruta será aberta para todas as persoas que queiran participar, tan só sendo necesario pagar o prezo do billete de autobús que lles levará aos puntos de saída de cada etapa, e que deberán retirar no Albergue de peregrinos ata o xoves previo a cada unha delas. O horario será o seguinte:

7 de abril , Tui - Porriño

14 de abril , Porriño - Redondela

21 de abril , Redondela - Pontevedra

28 de abril , Pontevedra - Caldas de Reis

5 de maio , Caldas de Reis - Padrón

12 de maio , Padrón - Milladoiro

17 de maio (Día das Letras Galegas ), Milladoiro - Santiago

A concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías encomiaba o gran fluxo turístico que supón o Camiño Portugués para Pontevedra, do que se benefician na súa maior parte o sector hostaleiro e os albergues e que enche a cidade de visitantes non só de Europa, senón tamén americanos, surafricanos e asiáticos. A concelleira falou da próxima creación de dous novos albergues de peregrinos que axudarán a aumentar a ocupación. Os actos de celebración finalizarán no mes de novembro coa celebración da cea-baile da Asociación de Amigas e Amigos do Camiño Portugués de Santiago.