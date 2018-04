As andainas de Amigos do Camiño Portugués comezan a súa peregrinación

© Asociación Amigos do Camiño Portugués

Peregrinación de Tui a Santiago de Amigos do Camiño Portugués 2018

A Asociación de Amigas e Amigos do Camiño Portugués a Santiago iniciou os actos de celebración do seu 25 aniversario, cuxa principal actividade será o percorrido da mesma ruta que realizaron no ano 1993 á Catedral.

A primeira xornada do camiño tivo lugar o sábado 7 de abril e levou a 60 peregrinos, moitos deles xa presentes na ruta do ano 93, desde Tui ata Porriño.

Os participantes recibiron a bendición do sacerdote da catedral de Tui, Ignacio Domínguez González e foron recibidos polo alcalde da cidade Carlos Vázquez Padín e polo concelleiro de cultura Eduardo Freiria antes de saír ao camiño. A súa visita coincidiu coa celebración das festas patronais de San Telmo, o patrón da cidade, polo que o recibimento foi bastante breve.

Ao chegar a Porriño, a parada desta primeira xornada de peregrinación, os camiñantes foron recibidos polo tenente de alcalde Manuel Carreira, dando por finalizada a primeira etapa. O sábado 14 de abril terá lugar o seguinte percorrido, que levará aos peregrinos desde Porriño ata Redondela.