Doce empresas optan a construción do futuro Local social do Burgo

A apertura de plicas constatou que son doce as empresas que optan ao concurso para a construción do futuro Centro social do Burgo, unha obra que sae a licitación cun orzamento de 639.902,97 euros, segundo lembra o portavoz do Goberno local e concelleiro responsábel de Contratación, Raimundo González.

As empresas que concorreron ao concurso son as seguintes:

Construcciones Emi Álvarez SL

Construcciones Abal

Inelsa

CPA (Construcciones y Proyectos Abilleira SL)

GPD Construcciones

Ediserpo

Construcciones Gómez Crespo

Prado Lameira SL

Coviastec SL

Elsamex

Copcisa

Emergis UTE CruzVal SL

Abertas as plicas, agora é tempo da avaliación técnica das ofertas.

O futuro Centro Social de O Burgo ocupará 1.087 metros cadrados no campo de Pasarón. No soto contará con espazos para almacéns e armarios diferenciados para a asociación de veciños e para o CF Pontevedra. No primeiro andar disporá dun vestíbulo e zona de estancia de 111,50 metros cadrados, unha aula social de 62,40 metros e un salón multiusos de 97,05 metros, entre outras dependencias. Estes espazos estarán destinados a actividades, cursos, obradoiros... polo que se inclúe unha cociña-aula solicitada pola asociación.

O obxectivo é crear un centro accesible e intelixente dende un punto de vista social, económico e enerxético, e totalmente independente do estadio de fútbol de Pasarón. Para garantir a perfecta separación co campo de fútbol, xerouse unha nova entrada para o centro veciñal. Esta independencia, a desconexión total dos espazos, foi unha demanda coincidente da Asociación Cultural O Burgo e do club e quedou recollida no proxecto.