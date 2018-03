Rajoy visitará o luns en Marcón as obras da A-57

Mariano Rajoy camiñando pola Ruta da Pedra e da Auga © PP de Galicia

O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, concluirá os seus días de descanso nas Rías Baixas cunha visita oficial prevista para este luns á parroquia pontevedresa de Marcón, onde comprobará o avance das obras do primeiro tramo da autovía A-57.

Na axenda oficial do alcalde da capital, Miguel Anxo Fernández Lores, está previsto que tamén acuda á cita coas obras da "circunvalación de Pontevedra" que arrincaron en xaneiro de 2016 cunha cerimonia presidida por outra pontevedresa, a entón ministra de Fomento, Ana Pastor.

Durante esta ponte festiva Mariana Rajoy deixouse ver paseando por Sanxenxo e camiñando baixo a choiva pola Ruta da Pedra e da Auga.

Como vén sendo habitual, contou coa compañía do presidente da Autoridade portuaria de Marín, José Benito Suárez Costa, e nesta ocasión volvéuselles a sumar o vicepresidente da Xunta e presidente do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda que compartiu unha foto do momento nas redes sociais.