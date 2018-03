A Policía Nacional alerta: o timo da 'estampita' segue moi de actualidade en Marín

Comisaría da Policía Nacional en Marín © Daniel Santomé

O timo da 'estampita' pode soar a película ou a delito cometido en épocas pasadas, pero está moi de actualidade. A Policía Nacional alerta da presenza de tres persoas que lle estafaron 3.800 euros a unha veciña de Marín de 66 anos mediante este procedemento.

A vítima denunciou os feitos na tarde deste martes 27 de marzo. Trátase dunha muller que relatou que, cando transitaba pola zona centro de Marín, foi abordada por un mozo que lle relatou que unha muller acabáballe de pegar e acabáballe de roubar un fajo de billetes de 50 euros.

Mentres falaba co mozo, achegouse a muller a eles e díxolles que non se preocupasen, que o seu marido estaba no coche e que o aclararían todo. A denunciante, o mozo e a cómplice subiron ao vehículo e dirixíronse ás inmediacións dunha igrexa.

Segundo o relato da vítima, aparcaron preto do tempo e o mozo, que representaba o personaxe do 'tontito', ensinoulles un fajo de billetes envolto en papel de xornal e díxolles que quería saber se eran ricos ou pobres e que se eran ricos dáballes o diñeiro.

O condutor do vehículo, o 'segundo cómplice' decidiu ir ao centro de Marín para retirar 3.000 euros do banco. Ao regresar, ensinoullos ao ' tontito' e todos lle dixeron á vítima que ela tamén debe retirar diñeiro do banco para ensinarllo e poder así quedar co diñeiro do novo.

A muller, nun primeiro momento, foi reticente, pero finalmente accedeu e retirou´2.000 euros da súa entidade bancaria. Volveu ao coche, o home mesturouno todo no asento e díxolle que o 'tontito' tiña 100.000 euros e que o repartirían todo entre os tres.

Nese momento, mentres fan as contas, pídenlle que vaia a un supermercado para comprar algo para comer, pois o 'tontito' ten fame. A muller accedeu e, cando saíu do establecemento, o vehículo cos ocupantes xa non estaba.

Nese momento, deuse conta de que fora vítima do timo da 'estampita'.