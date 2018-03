Socorren a nado a dous empregados do porto de Raxó tras envorcar a súa embarcación por un tornado

O temporal 'Hugo' chegou con forza a Poio. No porto de Raxó vivíronse situacións complicadas a media tarde deste venres e mesmo dous empregados do porto deportivo da parroquia tiveron que ser rescatados tras envorcar a súa embarcación cando saíron a amarrar un barco e sorprendeunos un tornado.

O incidente mobilizou a varias dotacións da Garda Civil, entre elas, unha embarcación do servizo marítimo. De todos os xeitos, cando chegaron ao lugar, xa non foi necesaria a súa intervención, pois os dous náufragos xa foran rescatados a nado por varias persoas.

Todo ocorreu sobre as 18.30 horas deste venres. Os dous empregados do porto deportivo saíron do peirao para realizar actuacións nas embarcacións con motivo do temporal e, cando estaban á altura da praia de Xiorto, próxima ao peirao de Raxó, a súa embarcación envorcou.

Os dous náufragos tiveron que agarrarse á quilla da embarcación, de pequenos investimentos, pero a situación de perigo durou pouco tempo, pois unhas testemuñas que presenciaron o ocorrido rescatáronos a nado e achegáronos ata o peirao de Raxó.

Ata o lugar desprazáronse efectivos de Urxencias Médicas de Galicia 061, que os atenderon por unha lixeira hipotermia. Tras recibir asistencia no propio peirao, foron trasladados ao Hospital Quirón Saúde Miguel Domínguez.

A Policía Local de Poio tamén tivo constancia doutras incidencias con motivo do mesmo tornado que obrigaron a intervir ás súas patrullas e aos voluntarios de Protección Civil. Entre outros danos, moveu un colector que acabou golpeando un coche e botou abaixo tellas do tellado dun edificio.