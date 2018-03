A ausencia de tres testemuñas obriga a suspender o xuízo contra unha familia acusada de estafar a seguros

A ausencia de tres testemuñas crave obrigou este venres para suspender un xuízo previsto no Xulgado do Penal número 2 de Pontevedra para xulgar a tres irmáns, a súa nai e un amigo acusados dun presunto delito continuado de estafa por finxir polo menos tres accidentes de tráfico para cobrar diñeiro de varias compañías de seguros.

Os catro familiares acusados e o amigo de de un dos fillos chegaron a sentar e nel banco dos acusados, pero finalmente foi necesario aprazar a vista oral pola incomparecencia. O fiscal do caso, Pablo Varela, considera que os tres testemuñas que non se presentaron nos xulgados da Parda son "dilixencias de proba esenciais" para poder demostrar os feitos que atribúe aos procesados.

Tanto as acusacións como as defensas dos cinco acusados adheríronse á petición do fiscal, de modo que o xuíz, Miguel Aramburu, acordou a suspensión. O xuízo retomarase nunha data que aínda non se sinalou e acordouse que para entón se cite a un axente da Policía Local de Pontevedra a maiores dos xa acordados para esta sesión e tamén que declaren por videoconferencia os representantes legais de dúas compañías de Barcelona que poden achegar probas sobre os feitos para xulgar.

A trama que se vai a xulgar neste caso destapouna a Policía Local de Pontevedra tras un accidente en circunstancias sospeitosas rexistrado na rúa Alcalde Hevia de Pontevedra o 6 de xuño de 2013. Segun sostén o fiscal, o irmán C.C.A. perdeu o control do mesmo e chocou co vehículo propiedade dun condutor que nada ten que ver coa trama que estaba estacionado, causándolle danos.

O acusado viaxaba só pero deu aviso aos seus irmáns A.M. e E., que compareceron no lugar pouco despois, cando o guindastre da compañía de seguros estaba a retirar o seu coche. Movidos pola intención de obter un beneficio económico, comunicaron á compañía de seguros que os tres viaxaban no automóbil e habían resultado lesionados. Todos foron ao Hospital Miguel Domínguez manifestando ter dores a nivel cervical.

O fiscal mantén que os investigados pretendían, como nas ocasións anteriores que se xulgarán, obter unha indemnización da compañía de seguros. Con todo, non chegaron a efectuar reclamación algunha.

Aínda que inicialmente investigáronse moitos máis accidentes con presuntas irregularidades similares, finalmente tan só chegaron a xuízo tres sinistros, pois o resto prescribiran. Os outros dous producíronse o 4 de agosto e o 20 de decembro de 2011 en distintos puntos de Pontevedra.

A Fiscalía pide para os cinco acusados dous anos de prisión. Ademais, os cinco, C.B.C.A., A.M.C.A., N.E.C.A., F.J.P.I.e M.A.A.S., deberán indemnizar á compañía de seguros Mapfre 8.038 euros e tres deles, os irmáns C.B.C.A., A.M.C.A. e N.E.C.A., de forma conxunta e solidaria, deberán abonase a compañía AXA outros 7.966 euros.

Estes son os feitos que se lle atribúen.