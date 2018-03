Cinco persoas a xuízo por finxir accidentes de tráfico para cobrar do seguro

Tres irmáns, a súa nai e un amigo sentarán este venres no banco dos acusados do Xulgado do Penal número 2 de Pontevedra para render contas por un presunto delito continuado de estafa por finxir polo menos tres accidentes de tráfico para cobrar diñeiro de varias compañías de seguros.

A Fiscalía pide para os cinco acusados dous anos de prisión. Ademais, os cinco, C.B.C.A., A.M.C.A., N.E.C.A., F.J.P.I.e M.A.A.S., deberán indemnizar á compañía de seguros Mapfre 8.038 euros e tres deles, os irmáns C.B.C.A., A.M.C.A. e N.E.C.A., de forma conxunta e solidaria, deberán abonase a compañía AXA outros 7.966 euros.

O primeiro dos accidentes que lles leva a xuízo este venres na Parda produciuse o 4 de agosto de 2011 na estrada vella de Marín. Un condutor alleo aos feitos que se xulgan sufriu unha colisión de tráfico co seu BMW nunha rotonda á altura de Os Praceres cun turismo Citroën C3 conducido polo acusado A.M.C.A..

O fiscal sostén no seu escrito de acusación que este acusado viaxaba só, pero, despois de encher o parte amigable de accidente co condutor contrario, "movido pola intención de obter un beneficio económico", comunicou á súa compañía de seguros que fora vítima dunha colisión de tráfico e que no vehículo asegurado tamén viaxaban os seus irmáns N.E.C.A. e C.B.C.A., que resultaran con lesións.

Os tres irmáns compareceron ese día no Hospital Miguel Domínguez de Pontevedra para ser recoñecidos afirmando ter un accidente de tráfico e ter dores a nivel cervical. Os tres foron diagnosticados de escordadura cervical en base ao que manifestaron ao médico que os atendeu e conseguiron que a compañía de seguros do BMW indemnizáselles 1.818, 2.384 e 3.762 euros.

Ese mesmo ano, o 20 de decembro de 2011, produciuse o segundo accidente en disputa. O acusado F.J.P.I., previamente concertado cos irmáns A.M.C.A. e C.B.C.A., cos que mantiña unha relación de amizade, e coa nai de ambos, M.A.A.S., comunicou á súa compañía aseguradora que tivera unha colisión de tráfico por alcance na que o vehículo que el conducía, un Renault Megane da súa propiedade, golpeara ao vehículo Peugeot 206 propiedade de C.B.C.A.. Fixérono "movidos todos eles pola intención de obter un beneficio económico".

O fiscal sostén que deu ese parte "faltando á verdade", pois mantivo que ambos os vehículos resultaran con danos e o condutor do vehículo contrario e os seus dous ocupantes habían resultado lesionados, cando, "en realidade, o accidente non ocorrera". Como no caso anterior, os tres investigados que dixeron ser vítimas do accidente acudíronse no Hospital Domínguez, onde foron recoñecidos e diagnosticados de escordadura cervical en base ás súas manifestacións. A compañía de seguros Mapfre abonoulles 3.205, 892 e 3.205 euros e pagou outros 735 euros en concepto de gastos de atención médica.

O terceiro sinistro ocorreu o 6 de xuño de 2013. O irmán C.C.A. circulaba pola rúa Alcalde Hevia de Pontevedra co seu Peugeot 206 cando perdeu o control do mesmo e chocou co Peugeot 206 propiedade dun condutor que nada ten que ver coa trama que estaba estacionado, causándolle danos.

O acusado viaxaba só pero deu aviso aos seus irmáns A.M. e E., que compareceron no lugar pouco despois, cando o guindastre da compañía de seguros estaba a retirar o seu coche. Movidos pola intención de obter un beneficio económico, comunicaron á compañía de seguros que os tres viaxaban no automóbil e habían resultado lesionados. Todos foron ao Hospital Miguel Domínguez manifestando ter dores a nivel cervical.

O fiscal mantén que os investigados pretendían, como nas ocasións anteriores, obter unha indemnización da compañía de seguros. Con todo e ao ter noticia de que esta iniciara unha investigación privada sobre o sinistro, non chegaron a efectuar reclamación algunha.