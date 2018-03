Denuncian o abandono do cruceiro de Faxil, que leva máis dun ano co varal torcido

Cruceiro de Faxil, en Barro © Colectivo na defensa do Patrimonio A Forneiriña

O cruceiro de Faxil, situado na parroquia de Agudelo no Concello de Barro, leva máis dun ano co varal torcido sen que ningunha administración se faga cargo da restauración deste ben cultural, segundo denuncia o colectivo pola defensa do patrimonio A Forneiriña.

Esta asociación presentaba denuncia ante a Consellería de Medio Rural, titular da parcela sobre a que se atopa situado este cruceiro, incluída no fondo de terras polo proxecto de concentración parcelaria.

A Forneiriña puxo en coñecemento da Consellería de Cultura a ausencia de atención que está practicando o Concello de Barro en relación ao coidado do patrimonio. Denuncian que tanto o anterior goberno local do Partido Popular como o actual, baixo o mandaato do bipartito formado polo BNG e o PSOE, evítase o coidado dos cruceiros co conseguinte risco.

Durante máis dunha década o cruceiro de Vilar situado no lugar de Valbón na parroquia de Agudelo no borde do camiño portugués estivo torcido provocando unha situación de grave perigo para a integridade do vecindario, segundo relata esta asociación.