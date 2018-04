Visita de Fernández Lores e Bará á Escola de Conservación e Restauración © Gabriela Varela Asorey Visita de Fernández Lores e Bará á Escola de Conservación e Restauración © Gabriela Varela Asorey

A invitación que a directora da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, Carmen Lorenzo, estendeulle a Miguel Anxo Fernandez Lores o pasado 26 de febreiro tivo a súa resposta. Este venres 6 de abril o alcalde de Pontevedra, acompañado polo concelleiro de Mobilidade e Patrimonio Histórico, Luís Bará, percorreu as instalacións da única Escola de Restauración galega coa promesa de traballar pola súa visibilización.

Os representantes do Concello pontevedrés puideron ver de preto o labor dos estudantes da Escola, que se encargan de manter vivas moitas das obras pertencentes á cultura artística galega. Así, os alumnos puideron explicar o proceso que levan a cabo para restaurar pezas tan singulares como un sartego das Ruínas de Santo Domingo ou unha figura en mármore de Méndez Núñez.

Durante a visita, o xefe de estudos Álvaro Arizaga Castro lembrou a necesidade da Escola de contar coa colaboración do Concello a través de convenios capaces de relacionar aos alumnos co patrimonio da cidade. A través da oferta de prácticas nas empresas privadas contratadas polo Concello pontevedrés dáse a oportunidade de poñer en contacto aos alumnos coas obras situadas no exterior do centro.

Bará puxo na mesa a posibilidade de iniciar un proxecto de información e asesoramento relacionado cos cruceiros pontevedreses. A deterioración do cruceiro da Praza da Leña e a policromía do das Cinco Rúas son dúas liñas de estudo onde xa estivo involucrado o centro en 2012, con potencial de ser retomadas.

Lorenzo, pola súa banda, lembrou a falta de difusión que sofre a segunda escola de restauración máis antiga de España fose do ámbito da provincia, unha problemática da que Bará responsabiliza á Consellería, que afirma, debería "presumir" máis de centro.