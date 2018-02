A "nova" ponte da Barca estreará marquesiña e iluminación pero, por agora, coas mesmas beirarrúas

Infografía da ponte da Barca tras a súa remodelación © Xunta de Galicia Alfonso Rueda, César Mosquera, Carme da Silva e Luciano Sobral © PontevedraViva

A ponte da Barca estreará a súa nova imaxe antes de que acabe 2018. Esa é, polo menos, a previsión da Xunta de Galicia, que este martes presentou un proxecto de rehabilitación que custará 1,2 millóns de euros. Centrarase, fundamentalmente, no cambio dunha marquesiña visiblemente deteriorada e na instalación dunha nova iluminación.

Con esta actuación, o goberno galego busca achegar á ponte unha mellora funcional e estética que permita prolongar a vida útil desta infraestrutura "estratéxica" para Pontevedra e Poio, corrixindo as "deficiencias" detectadas na análise realizada "polo miúdo", segundo explicou a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.

Así, os traballos supoñerán a renovación da marquesiña que protexe as beirarrúas. Construirase unha nova estrutura de madeira, que incluirá un tratamento protector especialmente deseñado para evitar a acumulación de auga. A cuberta será de aluminio, un material máis duradeiro e que impedirá que se produza unha rápida deterioración.

Ademais, acometeranse outras accións de conservación na propia ponte como o selado das fisuras, o cambio do sistema de evacuación de auga, a reparación da rede de sumidoiros ou o repintado de toda a estrutura.

O terceiro gran eixo deste proxecto será a iluminación. A Xunta aposta por renovar todo o sistema, tanto da ponte como da estrada que o atravesa, instalando proxectores LED, que mellorará a estética e realzará a súa estrutura, logrando de paso unha maior eficiencia enerxética e un aforro considerable no consumo eléctrico.

As obras, que teñen un prazo de execución de cinco meses, xa foron licitadas no Diario Oficial de Galicia. As empresas interesadas terán de prazo ata o próximo 7 de marzo para presentar as súas ofertas. O goberno galego espera poder adxudicalas antes do verán.

O proxecto, engadiu Ethel Vázquez, ten selo "100% galego" e foi realizado por unha empresa de enxeñería especializada en estruturas. O seu responsable, Antonio González Meijide, detallou como serán estas obras. Realizaranse nunha única actuación para "minimizar" as molestias aos usuarios, tanto peóns como vehículos.

O autor do proxecto explicou que, inicialmente, ía reparar tan só a estrutura de madeira, podrecida nalgúns puntos e afectada por diferentes pragas, pero as análises previas realizadas polos técnicos mostraron que a súa reparación era "pouco aconsellable", polo que se optou por realizar unha actuación integral.

As obras, en todo caso, compatibilizaranse co uso da ponte e non provocarán o seu peche. Polo menos, de forma total.

A reforma comezará coa retirada da cuberta dun dos lados, instalarase unha plataforma para que os operarios poidan traballar con seguridade. Só será necesario ocupar unha beirarrúa e parte dun carril de tráfico. Non se actuará no outro lado da ponte ata finalizar por completo a primeira parte.

PONTEVEDRA E POIO PIDEN BEIRARRÚAS MÁIS ANCHAS

O que, polo momento, non se fará será ampliar as beirarrúas, tal e como solicitaban os concellos de Pontevedra e Poio. Ambos mostraron o seu malestar porque o proxecto de rehabilitación da ponte non fora presentado antes aos técnicos municipais, para poder presentar suxestións a un proxecto que celebran, pero que lles gustaría modificar lixeiramente.

César Mosquera e Carme dá Silva, por parte de Pontevedra, pediron a ampliación das dúas beirarrúas nun metro por cada lado, ao entender que o ancho da calzada permite esta actuación e manter ao mesmo tempo os dous carrís de circulación. O alcalde de Poio, Luciano Sobral, sumouse a esta petición.

Os dous concellos entenden que esta medida aumentaría a accesibilidade da ponte onde, actualmente, non se pode transitar con comodidade pola estreiteza dunhas beirarrúas onde, lembraron, "non caben dous carros de bebés, dúas cadeiras de rodas ou dúas persoas con paraugas ao mesmo tempo".

A Xunta comprometeuse a estudar a medida cando se execute o proxecto, aínda que citando informes técnicos puxo en dúbida a viabilidade desta actuación.

O que si está descartado, polo menos por agora, é que a ponte da Barca pase a contar cun sentido único. O goberno galego entende que esa medida implicaría un consenso entre Pontevedra e Poio "que agora non se dá" e a posterior transferencia da ponte aos concellos, algo que estes descartan.