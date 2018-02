Queres saber quen gañou no desfile de Entroido de Marín?

O multitudinario desfile de Entroido de Marín deste domingo non deixou grandes cambios no palmarés de gañadores con respecto ao ocorrido noutras citas como a do sábado en Pontevedra. No podio da categoría máis rechamante, a das comparsas, repiten protagonistas. Así, o primeiro premio foi para Os Solfamidas, cuartos no desfile pontevedrés.

O xurado de Marín outorgou o segundo premio a Amoriños de Bora, comparsa gañadora en Pontevedra este sádado. O terceiro posto de Marín foi para Las flores del Carnaval, quintos en Pontevedra, mentres que o quinto posto si foi nova, pois recaeu en Os do pinsel.

Na categoría de disfraces individuais levou o primeiro premio 'Calimero pasea por Marín', o segundo 'Mono sabio' e o terceiro foi para 'La cuarta generación'. En parellas, os premiados foron, 'Os Ogros' (1), 'Un picnic sensacional' (2) e ' Doma de dragóns' (3).

A categoría de grupos é a que deixou máis premios. O primeiro foi para 'De voda en París' e o resto de premiados foron, respectivamente 'Asociación Cor Café' (2), 'Tic Tac / Terra de Condes' (3), 'Asociación cultural Miudos' (4), 'Tribo de Monpituni' (5), 'Viquingos baixo presión' (6), 'Viva México' (7) e ' Semente de Salcedo' (8).

Este desfile foi xa o segundo que se celebrou en Marín dentro da programación do Entroido 2018, tras a cita infantil deste sábado, na que os gañadores na categoría de comparsas foron 'Bosque animado' co primeiro premio, 'Arco Iris' o segundo e 'Amigos dos Rapaces' o terceiro.

No desfile infantil venceron na categoría de grupos, por esta orde, 'Pequenos músicos de Vagalume', ' Ludovendimia', ' Colexio Carballeira', 'Astronautas t marcianos' e 'El arca de Noé'.

En parellas gañaron o primeiro premio ' Heidi' e os segundo, terceiro e cuarto foron 'Mini clero', 'Arlequíns' e ' Luigy y Mario', respectivamente. O gañador en individual foi o disfrace 'El alfiletero', o segundo premio foi para 'Bebé araña', o tecero levouno 'Vida sa' e o cuarto, 'Atilano vai de voda'.