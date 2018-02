Samieira despide o símbolo do seu Entroido: o Galo Bruxo

O mal tempo impediu no seu día que o Galo Bruxo puidese desfilar en todo o seu esplendor por Samieira. Pero este domingo desquitouse. O símbolo do Entroido desta parroquia de Poio protagonizou hoxe un novo acto festivo no municipio, o seu propio enterro.

O Enterro do Galo Bruxo, organizado pola Sociedade Cultural e Deportiva de Samieira, volveu a encher de música e cor a parroquia.

A comitiva fúnebre partiu ás cinco da tarde do campo de Arén e, como vén sendo habitual, chegou ata o campo de fútbol de Río de Bois. Alí, o Galo Bruxo despediuse dos seus veciños ata o próximo ano e foi incinerado.

Ao Entroido de Poio aínda quedan dous eventos máis. O seguinte será o vindeiro sábado 3 de marzo, ás 19.30 horas, co Enterro do Berberecho en Lourido.

O broche de ouro poñerao, o 10 de marzo a partir das 20.00 horas, o Enterro do Galo Fodorico e a sexta edición da Festa do Choqueiro.