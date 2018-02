O Goberno local de Barro pon en marcha un novo ciclo de asembleas parroquiais

Os membros do Goberno local de Barro, co seu alcalde á fronte Xosé Manuel Fernández Abraldes, teñen previsto celebrar asembleas informativas en todas as parroquias do concello coa intención de "seguir cumprindo co compromiso de transparencia e de dar participación aos veciños e veciñas na xestión municipal".

Estas asembleas darán comezo este venres na Parroquia de Curro e rematarán o sábado día 10 na de Barro.

Ademais de facer balance da xestión municipal e expoñer as liñas básicas de traballo para o presente ano, os veciños poderán facer propostas e suxestións de cara ao futuro ou pedir información sobre todo aquilo que sexa do seu interese.

Aproveitarase tamén nestas asembleas para presentar o estudo encargado polo Goberno Municipal para o saneamento integral do concello e informar sobre a revisión catastral aprobada polo Ministerio de Facenda.

Para o Goberno Municipal é "fundamental" este tipo de actos onde se ten un contacto directo coa veciñanza e se escoitan de forma colectiva todas as súas opinións.