Prosagal denunciará a toma de posesión de Sartier como presidente da Xunta de Persoal dos hospitais de Pontevedra

Cándido Sartier e Carmen Revenga, actual presidente e anterior presidenta da Xunta de Persoal, nunha concentración no Hospital Provincial (arquivo) © Mónica Patxot

Continúan moi tirantes as relacións entre os representantes sindicais da Xunta de Persoal dos hospitais de Pontevedra. A agrupación Prosagal anunciou que está a preparar a presentación de querelas por vía penal e administrativa contra o resto de integrantes deste órgano de representación dos traballadores da sanidade pública.

Prosagal entende que na última reunión da Xunta de Persoal actuouse de maneira ilegal, infrinxindo o regulamento lexítimo que rexe este órgano e o dereito dos traballadores para ter unha representación xusta.

Este sindicato denuncia que se suplantaron os cargos de presidente e secretaria e aprobáronse as actas oficiais sen mediar votación impedindo a participación deste colectivo, que mantén un enfrontamento contra os delegados de TSP, CIG, CEMS-OMEGA, CSIF, CC.OO. e UXT. A este acto acudiron ao redor de 40 traballadores dos hospitais como público.

Prosagal ve, tras o cambio de regulamento, un ataque directo contra esta agrupación sindical. Poñen como exemplo que agora para cesar e renovar aos cargos da Xunta de Persoal será necesario o apoio de tres organizacións sindicais e un terzo máis un, cando antes era suficiente cunha maioría dun terzo, 9 persoas delegadas, as mesmas que ten Prosagal.

Denuncian tamén que o presidente e a secretaria actuais, Cándido Sartier (TSP) e Carmela Bas (CSIF), non foron escollidos por este novo procedemento senón que a elección se executou de forma automática, sen votación previa. Este sistema de rotación nestes cargos fora unha decisión adoptada polo resto de sindicatos tras a destitución de Carolina Iñárrea, portavoz de Prosagal, como presidenta da Xunta de Persoal.

Na última reunión, na que saíron escollidos os novos cargos representantivos da Xunta de Persoal, finalizou con outra escena de tensión porque as representantes de Prosagal pretendían ler un escrito de protesta sen que, segundo expoñen, se lles permitira unha "lectura clara". Desta forma, decidiron presentar este escrito de protesta por rexistro.

O novo presidente da Xunta de Persoal, Cándido Sartier, e Carolina Iñárrea, portavoz de Prosagal, manteñen un enfrontamento desde hai meses e Sartier presentou unha denuncia contra a ex presidenta por un delito contra a honra por mor das declaracións realizadas cando se viu obrigada a renunciar ao cargo.

Integrantes da Xunta de Persoal entenden que estes conflitos internos só están a beneficiar á administración e, en concreto, á xerencia do Complexo Hospitalario de Pontevedra porque provocan a división sindical.

Lamentan que se estea acudindo aos tribunais de xustiza para resolver estes enfrontamentos e temen que esta tensión continúe durante os próximos meses. Acusan a Prosagal de buscar protagonismo e non tentar axuntar esforzos co resto de formacións. Tamén critican que as súas protestas se realicen a través das redes sociais coa emisión de vídeos. Este clima de malestar marcará un ano previo ás eleccións sindicais nos hospitais de Pontevedra, previstas para maio de 2019.