Telmo Martín explica aos propietarios da Carabuxeira os seus proxectos de rexeneración para a zona

A Carabuxeira (Sanxenxo) © Concello de Sanxenxo

Telmo Martín ten previsto dotar á zona da Carabuxeira dunha senda peonil que permita gozar de vistas privilexiadas e recuperar a fachada marítima desa parte de Sanxenxo.

Así o expuxo o alcalde aos propietarios desa contorna durante o encontro que mantiveron na mañá deste luns, coa presenza dos concelleiros María Deza e Daniel Fernández.

Trátase dunha toma de contacto na que o equipo de goberno amosou a súa sorpresa porque algúns propietarios non consideran necesaria esta senda. A idea é que en próximas entrevistas chéguese a un consenso entre as partes para poder mellorar a zona, máis aló da rexeneración do areal.

Na tarde deste luns no consello de administración de Nauta Sanxenxo informábase da adxudicación á empresa redactora do proxecto dunha modificación para incluír o paseo. A iniciativa do Concello é crear unha mellora definitiva, que permita a rexeneración desta contorna.