Primeira reunión de Costas, Portos e Concello para abordar a mellora da Carabuxeira

Este luns tivo lugar a reunión, que quedara pactada no último encontro, entre, Costas, Portos e Concello de Sanxenxo.

É a primeira vez que as tres administracións con competencias no areal reúnense para deseñar unha folla de ruta conxunta. Por iso, o encontro foi unha primeira toma de contacto entre os tres entes. Proximamente, terá lugar un novo encontro, no que se poderá analizar a situación da praia, a solución técnica e como se asumirá e financiarase a obra.

O compromiso do Goberno Local é que esta rexeneración, e a toma de medidas correctoras para que este areal non volva perder area, debe iniciarse antes verán de 2019.

Ademais, recentemente nunha reunión, con propietarios da zona, desde o Goberno local presentóuselles a idea de que o proxecto da praia vaia máis aló da rexeneración do areal, e por iso existe a idea de dotar á zona dunha senda que a embeleza e permita gozar dunhas vistas privilexiadas, recuperando a fachada marítima desta parte da vila e unindo as praias de Panadeira, Lavapanos e Carabuxeira.