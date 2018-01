Sanxenxo aprobará a posta a disposición "definitiva" da Xunta dos terreos para o colexio de Vilalonga

O alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, anunciou que o vindeiro luns día 29 de xaneiro o goberno local levará ao pleno ordinario do Concello a posta a disposición "definitiva" da Xunta de Galicia dos terreos necesarios para a construción do futuro colexio de Vilalonga.

"Por fin estase desatascando o colexio de Vilalonga", afirmou o rexedor popular.

O Concello de Sanxenxo estaba á espera de que o Catastro lle remitise a documentación necesaria para poder inscribir os terreos no rexistro e a continuación cederllos á Consellería de Educación.

Agora será o pleno do Concello quen peche este capítulo para deixar os terreos en mans da Xunta que xa reservou no orzamento do 2018 unha partida de 300.000 euros para a redacción do proxecto de execución do colexio e a licitación do mesmo.

O goberno local calcula que se o proceso de licitación avanza a bo ritmo as obras poderían iniciarse a finais deste mesmo ano ou principios do próximo. Para o 2019, coincidindo coas eleccións municipais, o orzamento da Xunta contempla unha partida de 3.410.000 euros.

Telmo Martín tamén informou que o goberno local "estamos a traballar noutro tema importante para Vilalonga" como é "darlle unha solución definitiva ao centro cultural" coa posta en funcionamento desta dotación na única parroquia do municipio que non ten centro cultural propio.

Telmo Martín lembrou que este é un dos compromisos que forman parte do pacto de goberno subscrito polo Partido Popular e SAL.

Nun almorzo informativo cos medios de comunicación o alcalde de Sanxenxo tamén anunciou que a estas alturas do mandato municipal e "alcanzada a velocidade de cruceiro" para o actual goberno bipartito é o momento de sacar adiante o proxecto de actuación definitivo no porto de Portonovo.