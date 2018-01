Parte do departamento de Servizos Sociais é trasladado temporalmente á Casa da Luz

Incendio nos Servizos Sociais do Chalé de Fontoira © PontevedraViva

O incendio que se producía a primeiras horas deste martes nas instalacións de Servizos Sociais no Chalé de Fontoira provocou que parte deste departamento se tivese que trasladar ata a Casa Azul, situada na rúa Sor Lucía.

Desde o Concello de Pontevedra alertan a aquelas persoas que teñan que despachar coas traballadoras desprazadas ata estas dependencias municipais que o acceso ao edificio debe realizarse pola parte de atrás do edificio. O espazo no que se situaron temporalmente estes despachos atópanse no soto.

Durante o martes, estableceuse un sistema de emerxencias e agora habilitáronse estes puntos de atención mentres non se rehabilite completamente o edificio incendiado.

En todo caso, no Chalé de Fontoira permanecerán cinco despachos de traballadoras sociais, que seguirán mantendo a súa actividade, xa que as súas zonas de traballo non se viron afectadas polo lume.