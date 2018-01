Cuntis prepárase para celebrar a 'Festa do Lacón con grelos' con Carlos Blanco como pregoeiro

Carlos Blanco © Diego Torrado Cartel da XXI edición da Festa do Lacón con grelos de Cuntis © Concello de Cuntis

A praza da Constitución, fronte ao edificio do Concello, volverá ser o punto de encontro na vixésimo primeira edición dunha festa que foi recoñecida como de interese turístico de Galicia, a Festa do Lacón con Grelos de Cuntis. Pola carpa espérase que pasen máis de 3.000 persoas entre o 17 e 18 de febreiro, a fin de semana posterior ao Martes de Entroido.

Ao longo do sábado 17 desenvolveranse diversas actividades que culminarán a partir das 22.00 horas co Vespaguateque, todo un retorno á estética dos oitenta.

Durante a xornada grande, procederase á apertura da festa por parte da Agrupación de Baile e música de Cuntis para dar paso ao humorista Carlos Blanco, que recentemente interpretou na rodaxe da serie 'Fariña' ao narcotraficante arousán Laureano Oubiña.

A continuación abrirase a mostra de camelias, a actividade das palilleiras e a exposición de casas de bonecas na praza de abastos. Tamén se poderá gozar dunha exhibición de bonsais.

A agrupación The bichos jazz será a encargada de ofrecer a animación musical na praza da Constitución. Ao longo da tarde, despois de quentar o corpo co lacón con grelos e coas filloas tradicionais, a ambientación correrá a cargo de Gallifunk e a Banda de Música de Cuntis, segundo apuntan desde o goberno local. Os actos finalizarán coa recuperada celebración do enterro de O Chapante.