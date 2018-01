Técnicos municipais e do Xacobeo avalían a situación do muro do albergue de peregrinos

Técnicos municipais e do Xacobeo avaliaron a situación do muro do albergue de peregrinos co fin de determinar as causas do seu deterioramento e definir as actuacións a seguir.

Comprobouse que o risco de derrube é real e segundo informou o portavoz do goberno local, Raimundo González, "vaise a desmontar pouco a pouco para ver as causas do barrigón que botou" para, a continuación, reparalo.

Mentres os traballos non se fagan e se poda garantir a seguridade das persoas e vehículos que transitan pola zona, a rúa Otero Pedraio permanecerá pechada ao tráfico e os peóns terán que camiñar pola beirarrúa contraria ao albergue.