A reparación do muro de contención do albergue de peregrinos, en marcha

Muro de Otero Pedrayo que será reparado © PontevedraViva

Dúas semanas. É o prazo no que se estima que quedará reparado o muro do albergue de peregrinos, situado na rúa Otero Pedrayo. Os traballos de rehabilitación, realizados pola Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, comezaron este luns.

O portavoz do goberno municipal, Raimundo González, explicou que a deterioración do muro debeuse a un problema coas baixantes de auga, que provocaban a perda dos materiais menos pesados, co consecuente desprazamento das pedras.

Os traballos de reparación consistirán no levantamento do muro de contención do albergue no tramo afectado, a eliminación da filtración e a recolocación dos bloques de pedra.

Para evitar que se produza algún incidente, valouse toda a contorna deste muro e reforzáronse os elementos que impedían o paso aos condutores, tras constatar que moitas persoas saltaban os valos e as indicacións que prohibían o acceso.

Así, colocáronse bolardos de cemento para que os coches non poidan atravesar a zona. Estarán situados na calzada ata que conclúan as obras.