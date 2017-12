Marea Pontevedra solicita aumentar os prazos para pagar o IBI e a bonificación ás familias numerosas

Marea Pontevedra defenderá que o Concello de Pontevedra amplie o sistema especial de pagamento do IBI urbano e á bonificación de familias numerosas.

O colectivo cidadá encabezado por Luís Rei insta ao Goberno Local a promover a modificación da ordenanza para que o fraccionamento da débeda pase de 2 a 5 prazos.

Por outra banda, e co obxecto de axudar ás familias numerosas, pedirá que se eleve a 45.000 euros o valor catastral do inmoble de uso residencial no que estean empadroados os membros da unidade familiar para a bonificación da cota íntegra do IBI.

A día de hoxe esa bonificación queda no 10 por cento para as familias numerosas de categoría xeral, e chega ao 30 por cento para as familias numerosas de categoría especial. Marea Pontevedra pedirá tamén que se eleve a bonificación para os titulares de familia numerosa de categoría xeral e especial, sen facer, distincións, ao 50 por cento.

Segundo os datos ofrecidos por Marea, a previsión de ingresos do Concello de Pontevedra para o ano 2018 con cargo ao IBI Urbano ascende a 18.464.562 euros, polo que é unha das súas principais fontes de financiamento. A súa recadación está regulada en dúas normas municipais: a Ordenanza 27 Xeral de Xestión, Recadación e Inspección e a Ordenanza 22 Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles.