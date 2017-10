O concello instalará unha caldeira de biomasa no pavillón de Cuntis

O Concello de Cuntis acaba de licitar a contratación da subministración e instalación dunha caldeira de biomasa que se instalou no pavillón municipal de deportes.

O Goberno local destacou a súa aposta polas enerxías renovables e menos contaminantes lembrando que no ano 2016 instaláronse caldeiras de pellets no Auditorio, na Casa do Concello, e no Centro de formación ocupacional.

A día de hoxe o pavillón dispón dunha instalación solar térmica con depósito de mil litros e apoio de termos eléctricos. Estes últimos serán eliminados coa instalación da nova caldeira de biomasa.

O investimento previsto para este proxecto é de 28.713,30 euros.

Na reforma contémplanse as obras necesarias para adaptar a sala existente, obras para localización de silos, chemineas e ventilacións, instalación de elementos mecánicos, caldeira, sistemas de alimentación, sistema de carga do silo, depósitos necesarios, sistemas de seguridade, e demais. De igual modo inclúese a instalación dos elementos de control da instalación: central, cadro eléctrico e equipos de indicación de datos.