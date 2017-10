230 niños de velutina retirados en cen días en Pontevedra

A praga da vespa velutina non da tregua. A vintena de voluntarios, todos eles apicultores e coordinados polo departamento municipal de Medio Ambiente Natural, traballa arreo co fin de erradicala ou cando menos evitar ou minorar a súa expansión.

Nos arredor de cen días que levan actuando recibiron 250 avisos por parte de veciños do municipio da presencia de niños, retiráronse 230. As previsións da área de Medio Ambiente Natural, que dirixe o concelleiro Alberto Oubiña, falan de que nas próximas semanas haxa un incremento tanto no número de avisos como no de retiradas, xa que a caída da folla pola chegada do outono fará máis visibles os niños.

Neste momento, os niños son máis grandes e na maior parte dos casos se atopan en fincas particulares, ben sexa en froiteiras ou muros, aleros, tellados, etc. Mais tamén foron retirados algúns en faiados e chemineas e mesmo apareceu algún no chan.

Co fin de garantir unha resposta rápida e áxil o concello está dividido en varias zonas e os voluntarios en grupos, de tal xeito que cada un cubre a zona asignada.

Os voluntarios están saíndo case todos os días, pola tarde-noite polo que están dando moito do seu tempo libre a isto. Actúan protexidos con traxes especiais, pértegas, gorros, insecticidas... un material facilitado polo Concello.

En xeral o tempo de resposta está sendo bastante curto, pois a maioría dos avisos aténdese no propio día ou no seguinte, en función da dispoñibilidade dos voluntarios.

O concelleiro de Medio Ambiente Natural, Alberto Oubiña, quere pór en valor e agradecer publicamente o traballo desenvolvido polos voluntarios "un piar fundamental da loita contra a praga da volutiña" e dos traballadores municipais que coordinan as accións.

O Concello, a través de Medio Ambiente Natural, puxo en marcha un protocolo de actuación no caso de descubrir un niño de vespa asiática no rural, xa que nas zonas urbanas a encargada da retirada destes niños é a Xunta de Galicia a través dun protocolo específico en colaboración co 112 e os bombeiros.

No caso de que alguén descubra un niño deste tipo de vespa, o Concello solicita a súa colaboración enviando a localización en GPS do niño ao whatsapp do teléfono 679 411 930 (teléfono de Medio Ambiente Natural que non recibe chamadas, só atende mensaxes). O departamento porase en contacto co grupo de voluntarios encargados de retirar os niños para darlles a situación exacta.