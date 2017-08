Os novos accesos a Príncipe Felipe e Montecelo, en obras na primavera de 2018

Carmela Silva e Miguel Anxo Fernández Lores, no Concello © Cristina Saiz César Mosquera, Miguel Anxo Fernández Lores e Carmela Silva, no Concello © Cristina Saiz

Primavera de 2018. É o prazo que se marcan tanto o Concello como a Deputación de Pontevedra para que tanto o novo acceso a Príncipe Felipe como a Rolda Este -que mellorará a conexión con Montecelo desde a zona sur da cidade- estean xa en obras.

Así o destacaron os seus responsables na firma de senllos convenios, rubricados este martes polo alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e a presidenta da Deputación, Carmela Silva, que volveron a facer gala da boa sintonía que existe entre ambos.

Fernández Lores asegurou estar "satisfeito" cos novos acordos alcanzados co goberno provincial para financiar dúas infraestruturas "necesarias" para mellorar a mobilidade no municipio e que supoñerán, dixo, un "avance" na capacidade de Pontevedra "para dar servizo" aos seus cidadáns.

A presidenta da Deputación, pola súa banda, destacou que ambas son actuacións "decididas" polo Concello de Pontevedra, ao entender o seu goberno que debe respectar "profundamente" a autonomía municipal e elixir as actuacións que "queren facer" no seu concello.

En concreto, estas dúas infraestruturas "coinciden", sinalou Silva, co modelo urbano impulsado desde Pontevedra e baséanse na mellora da mobilidade e da seguridade viaria e dun "tratamento diferente" dos espazos públicos e do tramado urbano "do século XXI" no que "coincidimos completamente" desde a Deputación e que "non ten marcha atrás".

Sobre a Rolda Este, Carmela Silva explicou que o proxecto foi mellorado "de forma substancial" para corrixir as deficiencias do deseñado polo goberno anterior, quedando "niquelado" para que non haxa problemas na súa tramitación que xeren novos atrasos.

Estes dous convenios súmanse aos asinados o pasado ano para o saneamento dos Gafos e a construción de novos campos de herba sintética e ambas as administracións xa están a traballar en novos proxectos que, previsiblemente, asinaranse a finais deste ano: o acceso a Monte Porreiro desde Tafisa e novas instalacións deportivas.

DETALLES DAS OBRAS

A nova rotonda de acceso a Príncipe Felipe, que custará 550.000 euros, será sufragada integramente pola Deputación e o Concello cederá os terreos. Esta infraestrutura terá todos os elementos necesarios para garantir a accesibilidade universal e a seguridade viaria, con pasos exclusivos para o tráfico peonil e lombos.

A glorieta permitirá unha mellor e máis fácil incorporación e saída dos vehículos que van ao centro, ademais de servir como medida de acougado do tráfico na zona, evitando altas velocidades na vía de subida a Montecelo desde a estrada a Ponte Caldelas. Así mesmo, construiranse amplas beirarrúas na parte exterior que permitirán un mellor tránsito peonil.

A rotonda terá un diámetro de 40 metros e para a súa instalación será preciso utilizar parte dos terreos da cidade infantil. De feito, o punto central estará no lugar que agora ocupa a caseta de control de acceso aos diferentes edificios.

Pola súa banda, a denominada Rolda Leste custará finalmente 3,4 millóns de euros, dos que a Deputación achegará dous. Unirá a estrada PO-542 entre O Pino e Bora, á altura do antigo Juviol, ata a EP-003, a rúa Pedra do Lagarto.

Na intersección haberá unha nova rotonda. Desde aí, continuará ata conectar coa PO-532, estrada Pontevedra-Ponte Caldelas, a través doutra rotonda que permitirá a ligazón con Montecelo e Príncipe Felipe.

Esta nova vía de circunvalación da cidade de Pontevedra terá dous carrís de 3,5 metros, beiravías dun metro e unha senda peonil de 4 metros con carril bici incorporado.