Verán descafeinado con ceos de nubes e claros e temperaturas moderadas

O mes de agosto trouxo este ano un verán descafeinado e así seguirá nestes primeiros días da semana. Os ceos amenceron este luns con nubes e claros e así seguirán previsiblemente durante a práctica totalidade da xornada.

Para o martes a previsión do servizo de Meteogalicia apunta a que non haberá cambios significativos pola mañá e xa a partir da tarde a tónica dominante será a dos ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, pero coas mesmas temperaturas moderadas.

Nos primeiros días da semana, as previsións de Meteogalicia apuntan a que haberá temperaturas que serán normais para esta época do ano, con mínimas en descenso moderado e máximas sen cambios. Para este luns están previstas temperaturas de entre 16 graos de mínimas e 25 de máxima mentres que a partir deste martes as mínimas baixarán ata os 12 e as máximas se manterán ata mediados de semana nunha media de 24 e 25.

Xa a partir do mércores, os ceos agárdanse despexados, cun tempo que se manterá seco nos últimos días da semana e de cara á fin de semana. A partir do venres, a entrada de aire cálido deixará tempo de sol e calor e as temperaturas mesmo ascenderán ata máximas de 28 graos. As mínimas seguirán previsiblemente baixas, rondando os 13 graos durante toda a semana.