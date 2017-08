Feridas tres persoas nun choque por alcance en Sanxenxo

PO-308 ao seu paso por Areas, Dorrón CC BY-NC-SA PontevedraViva

Unha colisión entre dous vehículos rexistrada en Sanxenxo saldouse con tres persoas feridas. O sinistro rexistrábase nunha intersección da estrada PO-308, en Areas, na parroquia de Dorrón.

Un particular alertaba ao Servizo de Emerxencias do 112 Galicia ao redor das 13.50 horas deste mércores para dar aviso do accidente.

Desde o 112 Galicia alertouse ao 061-Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros do Salnés. Tamén se informaba ao GES de Sanxexno e á Garda Civil de Tráfico.

As tres persoas feridas foron trasladadas en ambulancia a un centro hospitalario.