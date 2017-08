Ence entrega as axudas a 26 asociacións veciñais na terminal de Ceferino Nogueira

Ence apoia 26 asociacións veciñais dentro do Plan Social de Pontevedra © PontevedraViva Ence apoia 26 asociacións veciñais dentro do Plan Social de Pontevedra © PontevedraViva Ence apoia 26 asociacións veciñais dentro do Plan Social de Pontevedra © PontevedraViva

Representantes de 26 asociacións da contorna de Marín, Poio e de Pontevedra acudían este martes ata a terminal cuberta de Ceferino Nogueira no porto de Marín para recibir no último acto de entrega do Plan Social de Pontevedra as axudas económicas que a empresa destina a asociacións veciñais.

Colectivos como a Asociación cultural e deportiva Illa de Tambo, a Asociación cultural Santa Rita de Salcedo, a Asociación de Veciños de Campelo ou a de Amigos dá Carballeira, entre outros, recibían as contías económicas para que poidan seguir desenvolvendo as súas actividades. Este diñeiro destinarase tanto a reparación de locais sociais como á organización de eventos culturais e lúdico-sociais, entre os que destacan a celebración das festas patronais nas diferentes zonas da comarca.

Antonio Casal, director territorial de Ence- Pontevedra, manifestaba que estas axudas constitúen unha iniciativa única porque non hai empresas da dimensión da entidade pasteira que destinen un total de tres millóns de euros a actividades destas características. "Es un esfuerzo para la fábrica, pero es una satisfacción ayudar en todos los ámbitos desde el emprendimiento como a colectivos que lo necesitan", indicaba Casal tras o acto, sinalando que era un grato labor asistir a estas entregas e mostrou a súa intención de que se repita durante moitos anos porque "eso significará que estamos aquí generando empleo y riqueza, que para eso están las empresas".

Destacou, neste sentido, que este primeiro semestre de 2017 foi economicamente moi satisfactorio para a empresa grazas ao traballo dos empregados que lograron unha maior eficiencia e mellorado os custos, unido a que o prezo da pasta atópase nunha situación favorable para a compañía. "Espero que siga así porque la rentabilidad de la compañía es una garantía de creación de riqueza para la zona y de seguir repartiendo estas ayudas todos los años", concluíu Casal.

Durante o acto, os asistentes dos diferentes colectivos sociais puideron comprobar, coa explicación de Víctor Nogueira, presidente do Grupo Nogar, como se realizan nas embarcacións as cargas de pasta de papel procedentes da fábrica de Ence con destino a diferentes puntos da xeografía mundial.

Santiago Laya, presidente da asociación de veciños O Castro de Mourente, en nome do resto de agrupacións agradeceu a axuda por parte de Ence para seguir mantendo as actividades populares e tradicionais destes colectivos.