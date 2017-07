Unha operación antidroga desmantela un laboratorio de cocaína nun piso de Vilanova de Arousa

Operación Treto-Cartafol © Guardia Civil / Policía Nacional

Unha operación conxunta entre Garda Civil e Policía Nacional logrou desbaratar unha organización criminal asentada na comarca de Arousa e dedicada á distribución de grandes cantidades de cocaína.

No marco da Operación Trote-Cartafol, axentes do Equipo de Delincuencia organizada e Antidroga (EDOA) da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra e da Unidade de Droga e Crime Organizado (UDYCO) da Policía Nacional de Pontevedra, detiveron aos cinco integrantes da citada organización.

Tratábase dun grupo criminal "especialmente activo", sinalan os corpos de seguridade do Estado, que se dedicaba á distribución de cocaína en Galicia e Madrid.

Levaron a cabo sete rexistros de domicilios en Villagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa e Marín ao longo dos días 12 e 13 de xullo destacando nun deles, concretamente no de Vilanova, o desmantelamento dun laboratorio no que se procedía á adulteración de grandes cantidades de cocaína como paso previo á súa posterior distribución. No mesmo domicilio incautáronse preto de tres quilogramos de droga ademais de gran cantidade de sustancia de corte e diverso material que compoñería devandito laboratorio, como básculas de precisión, máquinas de envasado ao baleiro ou unha prensa.

O perigo dos integrantes da organización demóstrase no feito de que se lles interveu tamén unha arma curta e un machete de grandes dimensións. En total incautáronse case catro quilogramos de cocaína, un quilo de corte, 10.000 euros en efectivo, un gran número de teléfonos móbiles, dous vehículos de alta gama e dúas motocicletas.

A operación concluíu co balance de cinco persoas detidas por un delito contra a saúde pública, que pasaron a disposición do Xulgado de Instrución nº 1 de Vilagarcía de Arousa, que decretou o ingreso preventivo de dous deles en prisión.

Para o desenvolvemento de dispositivo foi necesario o apoio dun gran número de unidades tanto de Policía como Garda Civil, entre as que destacan a Unidade de Seguridade Cidadá (USECIC) da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra e membros do Servizo Cinológico da Garda Civil, así como polo Grupo de Operacións Especiais (GOES), a Unidade de Intervención Policial (UIP), o Servizo de Medios Aéreos da Policía Nacional, do Grupo Operativo Local de Marín e da Brigada Provincial de Seguridade Cidadá de Pontevedra.