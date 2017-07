Un promotor acepta un ano de prisión por vender dúas veces o mesmo piso en Poio

Juicio poio © PontevedraViva

Un promotor de Poio, Ricardo Collazo Paredes, aceptou este xoves cumprir un ano de prisión como autor dun delito de estafa que cometeu ao vender dúas veces o mesmo piso. De conformidade con todas as partes implicadas neste caso, eludirá o ingreso no cárcere a cambio de non delinquir durante cinco anos e de pagar a indemnización que lle impón o tribunal.

O home aceptou a condena e, con ela, conformouse co escrito de acusación do fiscal, que entende que, como administrador único da súa sociedade, no ano 2006 vendeu en escritura privada unha vivenda con garaxe e trasteiro por 144.242,90 euros máis IVE e no ano 2011 volveu vendela.

Ademais do ano de prisión, aceptou pagar 100.000 euros aos herdeiros do primeiro comprador do piso, que faleceu un ano despois de comprar a vivenda tras haber pago máis de 72.000 euros. Os 100.000 euros pagaraos en cinco cotas anuais, sendo responsable civil subsidiaria en caso de falta de pagamento a súa sociedade. De feito, no banco dos acusados tamén se sentou unha representante legal da sociedade.

A maxistrada presidenta do tribunal, Nélida Cid, xa ditou sentenza na sala, condenando ao procesado ás penas que el mesmo aceptou. O fallo xudicial xa é firme ao comprometerse todas as partes a non presentar recurso.

O acusado enfrontábase inicialmente a tres anos de prisión, pero chegou a un acordo coa Fiscalía que lle permitiu reducir a pena e eludir o ingreso no cárcere.