O PSOE pide información ao Concello sobre o Plan de Compostaxe

O grupo municipal do Partido Socialista solicitou por escrito ao goberno local do Concello de Pontevedra o acceso á documentación do Plan de Compostaxe, "para poder analizala" e que convoque a Comisión específica para tratar o asunto.

Desde o PSOE aseguran que "somos partidarios da recollida selectiva e da aplicación de métodos de compostaxe alí onde sexa posible", pero puntualiza que "tamén somos partidarios de facelo en base a estudos rigorosos que nos indiquen a folla de ruta a seguir non a golpe da ocorrencia do concelleiro de quenda".

Para o Partido Socialista o sistema de compostaxe "é a crónica dunha chapuza moi ben publicitada" e lembra que levan un ano esperando a que polo goberno do BNG infórmelles da folla de ruta e faciliten os estudos e informes necesarios para a súa implantación como un plan de viabilidade, un estudo económico-financeiro sobre os custos da implantación da compostaxe e a súa repercusión no recibo do lixo, o destino final da compost unha vez consolidado o sistema en todo o municipio, os custos laborais actuais e de futuro ou o destino dos terreos alugados na Canicouva.

Ademais piden datos "fiables" sobre o número de toneladas compostadas, a cantidade de compost elaborado ou a certificación da calidade do mesmo por organismo competente.